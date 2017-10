FOTOD | Savisaare protsess: Vilja Toomast keeldus Savisaare protsessil tunnistuste andmisest

Täna kutsuti Edgar Savisaare korruptsiooniprotsessile tunnistusi andma tema endine abikaasa Vilja Toomast. Toomast ütles, et keeldub tunnistuste andmisest, sest Savisaar on ta endine abikaasa ja lapse isa.

Täna andis kohtus tunnistusi ka ettevõtja Alexander Kofkini tuttav Israil Gendlin, et 2007. aastal tehti 191 570 euro suurused ülekandeid tema fondi kontole, sest oli plaan välja anda Savisaare raamatuid.

Austrias Algen Familienstiftungis fondi raha haldamise tegelenud Gendlin ütles, et 6. ja 7. augustil 2007 tehti fondi kokku 191 570 euro suurused ülekanded, mis olid seotud plaaniga välja anda Savisaare raamatuid. Sellest äriplaanist rääkis talle Kofkin.

Algenist liikus raha Šveitsis asuvasse Arsai Investmentsi, mis oli seotud Savisaarega.

Savisaar on varem väitnud, et sai "Tõde Eestist" raamatusarja eest 173 000 eurose honorari Arsai Investmentsist. Honorari eest omakorda kustutati sama suur Savisaare laen Liechtensteini ettevõtja Peter Kaiseri eest. Gendlin ütles täna, et tema Kaiserit ei tunne.

Gendlin andis tunnistusi Austriast videosilla vahendusel.

2008-2009. aastal Tallinna linnavalitsuses muinsuskaitse osakonna juhatajana töötanud Boris Dubovik ütles, et kui sel ajal paigutati linna kiirtoidukioskeid, kaasati ka muinsuskaitseosakonda, sest kolm asukohta, Suur-Karja tänaval, Mere puiesteel ja Tammsaare pargis asusid muinsuskaitseladel. Küsimusi oli vaid Mere puiestee kioskiga, kus oli küsimus, kas seda nihutada puumaja juurest natuke eemale adventistide kiriku poole.

Dubovik rääkis, et kui linnaametnikud käisid kioskite asukohtasid vaatamas, olid seal nii kesklinna valitsuse ja ettevõtlusameti inimesed kui ettevõtlusametit kureeriv abilinnapea Jaanus Mutli.