FOTOD | Savisaare protsess: Kotka-Repinski ütles, et tasus oma ravi eest Kofkinile hiljem sularahas

Edgar Savisaare altkäemaksuvõtmise protsessil tuleb täna tunnistusi andma tema kunagine alluv, Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, samuti riigikogu liige Siret Kotka-Repinski.

Praegu arutatakse kohtus Alexander Kofkinilt saadud väidetavat altkäemaksu. Aas annab ilmselt tunnistusi seoses INTA konverentsi korraldamisega Tallinnas 2015. aasta jaanuaris. Süüdistuse kohaselt võttis Savisaar Kofkinilt altkäemaksu ja vastutasuks aitas suunata konverentsi korraldamise Viru hotellist Meritoni hotelli, mis kuulub Kofkinile.

INTA konverentsi kohta loe lähemalt siit: ametnik muretses, mida linnapea ütleb, kui Meritoni ei valita

Siret Kotka-Repinski oli koos Savisaarega Hispaania reisil, mille kulude kinnimaksmine Kofkini poolt oligi süüdistuse kohaselt altkäemaksu võtmine.

Tänaseks planeeritud abilinnapea Eha Võrgu tunnistus lükati edasi 7. novembrile.

Täna hommikul käis INTA konverentsiks ettevalmistumisest rääkimas 2014. aastal Viru hotelli konverentsikoordinaatorina töötanud Siiri Mark. Ta rääkis, et kuna jaanuar on väiksema täituvusega kuu, oli INTA konverentsi korraldamine neile ahvatlev, mistõttu nad tegid läbimõeldud, hea hinnaga pakkumise.

Oktoobris tuli linnavalitsusest Joonatan Heinapilt kõne, et nad tahavad vaatama tulla. Hotelli käisidki vaatamas Heinap, Kersti Kont ja Heili Luik. Kõik kolm olid Viru pakutavate võimalustega rahul.

Loe veel

Kersti Kont ütles Margi sõnul, et nad tahaksid konverentsi nende juures korraldada, aga need otsused pole alati nende teha. Hiljem tuli teade, et Viru ei olnud valitud.

Savisaare kaitsja Oliver Nääsi küsimustele vastates nentis Mark, et Viru hotellis polnud spa kasutamise võimalust, samuti polnud Viru hotelli suurel saalil aknaid.

Siret Kotka-Repinski: maksin hiljem Kofkinile ära

Peale Marki tuli tunnistusi andma Siret Kotka-Repinski. Ütles, et tunneb Savisaart nii sõbra, kolleegi kui erakonnakaaslasena. 30. september kuni 9. oktoober 2014 reis oli seotud peamiselt Kotka tervisega.

Kokta-Repinski rääkis terviseprobleemist Savisaarega ja palus abi, Savisaar pakkus, et Hispaanias oleks võimalik abi saada. Leidsid sobivad kuupäevad ja suundusid Hispaaniasse. Savisaar suhtles Kofkiniga ja rääkis Kotka-Repinski probleemist ja suheldes leiti kuupäevad, mis sobisid kõigile kolmele.

Lennupiletid ostis Kotka, Savisaar korraldas majutuse küsimused. Piletite broneerimisel aitas teda Priit Kutser, kes oli varem töötanud reisibüroos. Kotka-Repinski ostis edasi-tagasi piletid. Pidime tulema varem tagasi, kohapeal vahetasid pileteid.

Reis oli võõrasse riiki, reisi aitas korraldada Savisaare sõber Kofkin, seega oli loomulik, et Savisaar tuli Kotka-Repinskile appi. Ta ei teadnud, kas Savisaarel oli selle reisiga seoses veel mingeid plaane.

Kotka-Repinski rääkis, et talle olid reisil kõige tähtsamad tema raviprotseduurid. Küll aga kohtuti ka Kofkiniga, kui tihti, ta ei mäletanud.

Kotka-Repinski sõnul olid nad peamiselt Marbellas, kus olid tema raviprotseduurid. Külastati ka ühel päeval ka Gibraltarit. Savisaare terviseprotseduuride kohta ei teadnud ta midagi. Savisaare tervisest on ta rääkinud väga palju, kindlasti räägiti sellest ka Hispaanias, sest Savisaare vererõhk on kõrge ja veresuhkur on tihti väga kõrge.

Hispaanias kasutati Kofkini autot ja autojuhti. Hotellitoa tasumisest ei mäleta midagi. Raviprotseduuride juures kasutas ka Kofkini autojuhti. Tema raviprotseduuride eest tasus ise, alguses tasus nende eest üks arst, kes käis temaga kaasas, sest jutt oli hispaania keeles. Soovitus arsti osas ja aja kinni panemine tuli Kofkinilt. Kotka-Repinski tasus ühe korra kõige lõpus, kui kõik visiidid olid läbi. Tasus protseduuride eest Kofkinile. Tasumiseks piisas Kotka-Repinskil kaasasolnud sularahast.

Uuest reisist Hispaaniasse, mida Kofkiniga Hundisilmal arutati, Kotka-Repinski mäletamist mööda ei arutatud.

Kui Savisaar sattus 2015. aasta märtsis haiglasse, oli Kofkin Kotka-Repinski mäletamist mööda üks väheseid, kes kogu aeg haiglasse helistas ja Savisaare käekäigu vastu huvi tundis.

Kotka-Repinski oli 2014. aastal Aasa nõunik. INTA kongressiga tema kokku ei puutunud, kuigi ta teadis selle toimumisest. Ta ei teadnud, et Savisaar oleks Kofkiniga rääkinud INTA konverentsist või raekoja platsi kohviku rendilepingu pikendamisest.

Kas Kotka-Repinski on katnud Savisaare kulutusi aastatel 2014-2015? Kotka-Repinski ütles, et on jah, nii lennupileteid kui muud. Ta meenutas, et mingisuguseid Hundisilma taluga seotud majanduskulusid on ta Savisaare eest katnud.

Ta ütles, et polnud kokkulepet, et Savisaare kanda jäävad majutuskulud Hispaanias katab tegelikult Kofkin. Kofkini auto oli nende kasutada vaid siis, kui Kofkinil polnud seda vaja. Mingit juttu ühestki tasuta reisi pakkumisest Hispaaniasse pole Kotka-Repinski sõnul Kofkiniga olnud.

Peale Kotka-Repinski tunnistust algas lõunapaus kella 13ni, kui on oodata Taavi Aasa.