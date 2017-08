FOTOD | Savisaare kohtuprotsessi lindistused: inimesed käisid ja palusid Savisaarel probleeme lahendada

Täna jätkub Harju maakohtus kohtupidamine endise Tallinna linnapea Edgar Savisaare üle, keda süüdistatakse altkäemaksu võtmises.

Eelmisel neljapäeval lõppes kohus ootamatult, sest Savisaarel hakkas halb. Täna peaks tal olema parem, mistõttu loodetavasti saab kohus täna ära kuulata viimased pealtkuulatud lindid, mis puudutavad Savisaare suhtlust ettevõtja Alexander Kofkiniga. Seejärel peaksid algama ettevõtja Aivar Tuulbergi lintide kuulamine.

Kõik kohtualused enam kohal käima ei pea, kohale kutsutakse vaid need, keda süüdistus otseselt puudutab. Täna on kohtus kohal Tuulberg, Kofkin, samuti Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo, keda süüdistatakse altkäemaksu vahendamises.

Keskerakonna esindajaks oli täna kohtus Marika Tuus-Laul, kes erinevalt mitmest eelnevast Keskerakonna esindajast käis Savisaart soojalt tervitamas.

Istungi alguses tahtis riigiprokurör Steven-Hristo Evestus Savisaarelt teada, kas ta järgib arstide soovitusi. Savisaare kaitsja Oliver Nääs ei osanud sellele küsimusele vastata, Savisaar tänas Evestust küsimuse eest, aga jättis sellele vastamata. Evestus selgitas, et neljapäeval tuvastati Savisaarel väga kõrged näitajad, neid saab aga kontrolli all hoida, kui järgida korralikult raviplaani.

Kui tänane istung oli kestnud kolmveerand tundi, palus Savisaar 15 puhkepausi, mille kohtunik ka andis.

Savisaar kurdab, et alluvad eelistavad Viru hotelli

Täna kuulati ka ära viimased Savisaare ja Kofkini lindistused. Savisaar rääkis nendes, et INTA kongress on jaanuaris 25-27, kui hotellid on tühjad. Kofkin nõustus, et see on fantastiline võimalus.

Savisaar kurtis, et tema omade valik on see kuradi Viru. Savisaar lisas, et ametnikud eelistavad Viru hotelli ja otsivad põhjuseid, et Meritonist halvasti rääkida. Savisaar ütles, et on oma arvamuse öelnud ja loodab, et ametnikud panid seda tähele. Savisaar toetas Meritoni.

Kofkin kiitis seejärel oma hotelli võimalusi konverentsi tegemiseks. Savisaar uuris tubade arvu ja Kofkin rääkis, et Meritonis on natuke rohkem tubasid. Kofkin kiitis SPAd ja rohkemaid ruume konverentsi jaoks.

Natuke hiljem arutasid nad Hispaania kuurort Marbella teemal. Kofkin lootis, et ka Savisaar jõuab kunagi sinna ja seal midagi teeb. Mõne aja pärast arutasid nad, millal Kofkin Hundisilmale tuleb. Kofkin lootis tulla peale jõule, kui lumi on maas ja saab Savisaarega väikese jalutuskäigu teha.

Kofkin ja Savisaar rääkisid tihti ka poliitikast. "Me sobisime ikka ju väga hästi sinna Nõukogude Liitu," ütles Savisaar ühes vestluses.

Tuulberg palus abi

4. novembril 2014 kohtub ettevõtja Aivar Tuulber Savisaare kabinetis linnapeaga. Tuulberg räägib, et tal on palve teda aidata. Tuulberg rääkis, et küsimus on Kultuurikatlas. Tuulberg kaebas hanke üle, mille ta napilt kaotas. Tuulberg rääkis, et võitja ei oma vajalikku kogemust, esitas valeandmeid ja Tuulberg andis asja vahekohtusse.

Tuulberg kaebas, et võitja sättis end täpselt Tuulbergi hinna alla. Tuulberg kaebas, et Kultuurikatla juht Väino Sarnet ajab mingit jama. Ta leidis, et linn peaks tegema otsuse, et Tuulberg võitis. Tuulberg rääkis, et teine firma valetas ja nüüd ta kardab, et teda hakatakse jebima. Tuulberg ütles, et iga mees võitleb oma leivatüki eest. Ta tegi ettepaneku, et las linn kuulutab Tuulbergi võitjaks ja las need teised vennad siis kaebavad vahekohtusse.

Savisaar rääkis, et tegeleb sellega peale tagasitulekut Münchenist. Tuulberg kurtis, et iga päev on arvel. Tuulberg arvas, et Savisaar võiks leida viis minutit Sarneti jaoks. Savisaaar kurtis, et ametlikult peaks sellega tegelema Kultuurikatla nõukogu juht Kairi Teniste. Savisaar arvas, et ta saab Tenistele öelda.

Savisaar uuris kas tekib niimoodi ka keegi, kellega asja ajada. Savisaar lubas asja normaalselt lahendada.

Täna lasti ette ka üks lindistus kinnisvaraettevõtja Tarvo Tederi kohtumisest Savisaarega, kus viimane sidus linnapoolse loa andmine Keskerakonna toetamisega. Lähemalt loe siit: Savisaar survestas Singapuri Eesti aukonsulit Keskerakonda toetama

Reiljani ja Savisaare vestlus

15. detsembril 2014 külastas Reiljan Savisaart tema kabinetis, tõi talle pudeli konjakit ja tervitas teda tööandja Vello Kunmani nimel ja teatas Kunmani valmisolekust Keskerakonda toetada. Pikalt arutati poliitikat, lähemalt saab lugeda siit.

Reiljan hakkas seejärel rääkima Kunmani tütre majaprobleemist. Probleem olevat väike, kõigest vundament olevat liiga kõrge, aga linnaametnik kiusab ikka.

Reiljan seletab pikalt, kuidas Kunman on tubli mees ja tahab lapsele maja ehitada. Savisaar lubas asja uurida. Reiljan vastas, et Savisaar võiks jah pilgu peale heita, sest seal ei ole probleemi ollagi, sest ametnik ei saa ise asjast aru.

Savisaar lubas, et proovib neid asju klaarida. Reiljan omakorda vabandas, et pidi sellise küsimusega teda tülitama.

Reiljan andis samal teemal eelmisel nädalal ka kohtus ütluseid.