FOTOD | Savisaare kohtuprotsess jätkub, uuritakse Kofkini viinerikioskeid

Kohtu määrusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea Edgar Savisaare kohtuprotsess jätkub. Täna tulevad tunnistusi andma ärimees Alexander Kofkiniga seotud isikud.

Tänane istung algas ühelt poolt Kofkini kaitsja Aivar Pilve ja Savisaare kaitsja Oliver Nääsi ning teiselt poolt süüdistaja Steven-Hristo Evestuse vaidlusega selle üle, kuidas kohtuprotsessiga edasi minna. Kaitsjad kritiseerisid, et Evestus kutsub tunnistajaid, ilma et kaitsjad teaksid piisavalt pikalt ette, kes tuleb, mistõttu nad ei saa piisavalt hästi ette valmistuda. Kaitsjad tahtsid vähemalt kaks nädalat ette teada, kes millal tunnistama tulevad.

Evestus vastas, et kaitsjad teavad juba eelmisest aastast, mida tunnistajad ülekuulamisel öelnud on. Kohus leidis, et kaitsjatel piisab 2-3 päeva pikkusest etteteatamisest, millised tunnistajad tulevad.

Peale seda vaidlust mindi edasi kirjalike tõendite uurimisega, mis puudutavad Kofkini erinevaid ärisid, sealhulgas kümne aasta tagust viinerikioskite püstitamist Tallinna.

Evestus näitas läbiotsimise käigus leitud tõendeid sellest, et Savisaar sai Kofkinilt 2009. aasta sügisel 500 000 krooni laenu.

Eelnevalt on kohus tunnistajatest kuulanud reklaamiärimees Paavo Pettai ja ehitusärimehe Tarvo Tederi ütluseid. Süüalustest on seni kohtu all tunnistusi andmas käinud eksminister Villu Reiljan ja Priit Kutser. Kokku soovib kohus üle kuulata ligi 150 inimest.

Lisaks on kohus tutvunud ka kirjalike materjalide ning jälitustoimingute käigus kogutud helisalvestitega.

Riigiprokuratuur süüdistab Edgar Savisaart altkäemaksuga nõustumises ning selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Lisaks Edgar Savisaarele on süüdistus esitatud ka Keskerakonnale. Samuti ärimees Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Hillar Tederile, Aivar Tuulbergile, Kalev Kallole ja ekspoliitikutele Villu Reiljanile ning Priit Kutserile.