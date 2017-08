FOTOD | Saaremaalt mandrile pääsemiseks tuleb seista umbes kahekilomeetrises praamisabas

Praegu on järjekord umbkaudu poolteist kuni kaks kilomeetrit, inimesed on kehvast olukorrast hoolimata päris lõbusad.

Üks vanem härra ütles Delfi fotograafile näiteks, et nõukogude ajal oodati praamisabas ikka oma kaheksa tundi, sellega võrreldes on see mõni paar-kolm tundi lausa nohu. Üldine meeleolu järjekorras on igatahes parem, kui võiks eeldada, ehkki näeb ka mõnda vihasemat nägu. Praamilesõitu korraldavad ametimehed ütlesid Delfi fotograafile, et päeval oli järjekord veel pikem, oma kolm kilomeetrit. Praeu sõidavad kaks parvlaeva, Tõll ja Piret, järjekorra tekitas asjaolu, et planeeritud lisareisid jäeti ära.