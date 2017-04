FOTOD: Saaremaal Nasval toimus piirivalvelaeva kiilutseremoonia

Täna toimus Saaremaal Nasval PPA uue reostustõrjelaeva kiilutseremoonia. Lisaks õnnistati sisse ning lasti vette kaks uut kaatrit, millest üks läheb Haapsalu ja teine Mustvee kordonile, kus alustatakse teenistust maikuust.

Reostustõrjelaeva ehitus sai alguse eelmisel aastal ning kui kõik läheb plaanipäraselt, alustab uus laev teenistust järgmise aasta mais.

PPA laevastiku juhi Kaupo Lääneranna sõnul vahetab uus laev välja hetkel kasutuses oleva L-202 ehk Kati, see on oma eelkäijast ligi 2,5 korda kiirem ja varustatud kaasaaegse tehnoloogiaga.

„Uue laevaga oleme vähem sõltuvad ilmast ja mereoludest, kuna see on projekteeritud taluma kuni 6 meetri kõrguseid laineid. Tänu laeva suuremale kiirusele väheneb sündmuskohale jõudmise aeg ning suureneb tegevusraadius. Kui näiteks olemasolevatel reostustõrjelaevadel kulub Koplist Paldiskisse jõudmiseks kaks pool kuni kolm tundi, siis uue laevaga läbitakse sama maa ligi poole kiirema ajaga. Uus laev on madala süvisega, mistõttu ta pääseb hästi ligi Eesti rannikule omastesse madalatesse väinadesse ning lahtedesse. Reostustõrje varustus on sama, mis välja vahetataval Katil, ent , kaasaaegsemad poomid kiirendavad omakorda reostuse lokaliseerimist. Lisaks klassiühingu ning PPA poolt nõutud tehnilistele seadmetele paigaldatakse uuele laevale veel õlireostuse avastamise radar, öövaatluskaamera ja veealuste objektide seisukorra hindamiseks ning reostuse ennetamiseks sonar,“ selgitas Läänerand.

Täna on PPA-l ligi 100 veesõidukit, mis on mõeldud eeskätt turvalisuse tagamiseks merel ja väikesaartel, piiri valvamiseks, merehädaliste päästmiseks ja reostuse tõrjeks. Kaks laeva on suutelised merereostust lokaliseerima ning likvideerima.

Nasval ristitud kaatrite ning ehitusjärgus olev suurem laeva ehituse riigihanke võitis Baltic Workboats AS. Reostustõrjelaeva ehitust finantseerib 85 % ulatuses EL-i Ühtekuuluvusfond ning ülejäänud osa Eesti riik. Laeva maksumuseks on orienteeruvalt 16 miljonit eurot. Kahe väiksema kaatri ehitust toetas EL Sisejulgeolekufond.