FOTOD | Saaremaal jäi 13 000 tarbijat elektrita, enamik tarbijaid sai elektri tagasi pärastlõunal

Täna kell 9.51 leidis Kuressaare elektrivõrgus aset rike, mille tulemusel lülitusid välja Sikassaare ja Nasva alajaamad. Vooluta jäi 13 000 klienti Kuressaares ja selle ümbruses.

Elektrilevi pressiesindaja Peeter Liik ütles Delfile, et rikke põhjustas Sikassaare ja Nasva vahelise 35-kilovoldise kõrgepinge õhuliini katkemine, mis omakorda põhjustas rikke alajaamas. "See, et üks liin põhjustab alajaamas nii suure rikke, et terve alajaam välja lülitub, ei ole kindlasti tavapärane," sõnas Liik.

Kella 13.32 seisuga sai elektrivarustus põhiosas taastatud ja vooluta on veel Kuressaare külje all Nasva alajaama 32 klienti, kelle elektrivarustus peaks saama taastatud kahe tunni jooksul.