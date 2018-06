FOTOD | Saaremaal avati Sõrve tuletorn

Alates tänasest on Saaremaal asuv Sõrve tuletorn avatud kõigile ilusa vaate nautijatele. Astudes 242 trepiastet jõutakse tuletorni tippu, kust ilusa ilmaga näiteks Lätimaagi kätte ära paistab. Torn on avatud suviti.

“Julgen öelda, et Saaremaa turismiatraktsioonide esimese viie seas on see küll,” arvas eile avatud torni opereeriva MTÜ Sõrve Tuletorn juht Andro Roosileht.

Esimesena jõudsid 44 meetri kõrgusel asuvale vaateplatvormile juhuslikult avatseremooniale sattunud hiidlased, kes teadupoolest on alati saarlastele nina alla hõõrunud Hiiumaa uhkeid külastajatele avatud tuletorne.

Ka eile vaateplatvormil ei saanud nad märkimata jätta, et olgugi Sõrve Läänemere kõrgeim ja uhkeim torn, on neil avatud tuletorne rohkem. “Meie siia sattumine oli saatuse sõrm,” naersid hiiu naised.

Veeteede ameti peadirektori Rene Arikase sõnul on Sõrve tuletorni avamine omamoodi märgiline sündmus. See on nimelt kümnes Eestis avatud torn. Arikas ütles, et tornide kaudu on hea tutvustada inimestele merekultuuri ja navigatsiooni. Tema sõnul on töös veel seitse torni, kuhu üsna pea pääsevad kõik huvilised. Nende hulgas on ka Vilsandi tuletorn.