FOTOD | Rullsuusa peoga avati Gonsiori tänav liiklusele

„Uus Gonsiori tänav tähendab, et ühistransport on esikohal ja see muutub kiiremaks. Ühtlasi liigume me väiksema autoliiklusega kesklinna poole.“

Autosõitudeks on Gonsiori tänaval ette nähtud keskmine topeltjoontega sõidurada, mida mööda saab hommikuti sõita Lasnamäelt kesklinna ja alates keskpäevast kesklinnast Lasnamäele.

Aas osutas, et kahtlemata sooviksid kõik, nii autojuhid, bussisõitjad kui jalgratturid ruumi oluliselt juurde, kuid tänavaruum on piiratud ja tuleb teha valikud. „Autosõiduvõimalused uuel tänaval on olemas, kuid me ei soovinud neid laiendada tänava ääres olevate puude arvelt või siis ühistranspordiradade ja kergliiklusteede arvelt.“

Linnapea hinnangul võib uus liikluskorraldus nõuda harjumiseks aega, kuid suund vähesemate autodega kesklinna poole on paratamatu, kui soovime meeldivamat linnakeskkonda. „Muutsuunaliiklust on ajutisema lahendusena rakendatud Eestis korduvalt varemgi, nüüd aga muutub see alaliseks,“ ütles Aas.

Projekti kogumaksumuseks koos Kunderi ja Türnpu tänava, Pargi ja Reisi parkla ning Laagna tee rekonstrueerimisega on 9,26 miljonit eurot koos omanikujärelevalvega.