FOTOD | Rohkem kui 90 protsendi välkõppuse nimekirja kuulunud reservväelastega saadi kontakt

Vastavalt kaitseväe juhataja korraldusele alustati lahkformeerimist täna hommikul ja reservväelased lahkusid õppuste piirkonnast pealelõunal.

Toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi hindas õppuse tulemust heaks. „Vaid loetud tundidega lülitus kogu pataljon oma igapäevaselt rahuaja õpperežiimilt ümber sõjaaja tegevustele,“ ütles kolonel Susi. „Selle eest võlgneme kindlasti tänu igapäevaselt riigi julgeoleku tagamist harjutavale elukutselisele isikkoosseisule, aga ka väljaõppes olevatele ajateenijatele, kellele toetume. Suurim tänu kuulub täna mõistagi reservväelastele ja nende toetajatele – peredele ning tööandjatele - kes kutse peale oma igapäevaelud ootele jätsid ning isamaa teenimiseks välja tulid.“

Kolonel Susi lisas, et reservväelased tõestasid taas, et Eesti saab oma vabaduse kaitsel neile kindel olla.

Kaitseväe juhataja ettepanekul otsustas vabariigi valitsus 31. oktoobril kutsuda lisaõppekogunemisele toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservväelased, sealhulgas ka üksuse mobilisatsioonireservi määratud inimesed, ühtekokku 1248 reservväelast.

"Minule, kui ülemale on kõige tähtsam, et pataljon saavutas lahingvõime ja oli valmis ning suuteline oma sõjaaja ülesannet täitma,“ ütles pataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla. „Tulemus oli hea ja saime kinnituse, et oleme oma tegevustes õigel teel. Kuid on veel mitmeid puudujääke nii reservväelaste teavitusese kiiruses, andmete täpsuses ja formeerimise üksikasjades. Õpime neist vigadest, parandame need ja anname oma kogemused teistele üksustele, et neil läheks järgmised lisaõppekogemused ladusamalt. Kiidan osalejaid, laidan kõrvalehoidjaid, aga kindlasti õppisid kõik nende päevade jooksul midagi iseenda, oma riigi ja selle kaitsevõime kohta.“