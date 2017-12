FOTOD | Roheala kadus: Tallinna südalinna kerkib kaheksakorruseline äri-ja elamuhoone

Tallinna südalinna kerkib 2019. aastaks kaheksakorruseline äri- ja elamuhoone. Hetkel on Kosmose kinost üle tee asuval kinnistul kaevatud maa sisse suur auk ning nüüd jääb oodata, millal maja hakkab ilmet võtma.

Delfi kirjutas juuli lõpus, et hoogne raie Tallinna kesklinnas: Kosmose trammipeatuse lähedus on pea tundmatuseni muutunud.

Ehitaja, Eventus Ehitus OÜ on kooskõlastas raieks vajalikud load, samuti ka tööde teostamise ajakava. Nimetatud kinnistul asub ka vana paehoone, mille lammutamisega on tänaseks samuti alustatud.

Ehitustööde ajaks eemaldati kinnistult ka Paul Kerese kuju, mis puhastati ja ladustati. Male suurmehe büst saab uue ja väärika asukoha samale kinnistule ehitustööde lõppedes, Pärnu maanteele lähemale ning on tulevikus visuaalselt olulisemalt paremas asukohas.

Lisaks käisid objektil ka arheoloogid. Nimelt asus krundil vana kalmistu ning leiti hulgaliselt vanu matmispaiku. "Kuna piirkond on mitmesaja aasta jooksul olnud aktiivselt kasutusel, on võimalus, et kui midagi sügaval mullakihtide all veel leidub, pannakse töö seisma," lisas Kukk.

Tõnismäe 11A krundile kerkib äri- ja elamuhoone. Esimesed kaks korrust tulevad äripinnad, ülejäänud kuus korrust on mõeldud korteriteks. Kopp löödi maasse juuli lõpus, plaanitud ehitustööde lõpp on 2019. aasta märtsis.