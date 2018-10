FOTOD | Risu, laamendamine ja kampades noored on hiljaaegu korda tehtud pargis tagasi

Pargi konkreetsete probleemidena tõi kesklinna osa vanem Vladimir Svet välja kõrgete põõsaste vahel tekkivaid eraldatud kohti "mis soodustavad riskikäitumist ja erinevate ainete tarvitamist". Hetkel on ta sõnul koostamisel plaan pargis paiknevate põõsaste harvendamiseks.

"Nagu sai lubatud suve lõpus, kui muutus aktuaalseks niinimetatud noortekampade teema, alustas kesklinna valitsus koos politsei ja arhitektide liiduga kõigi kesklinna parkide ülevaatust," ütles Svet. Soovitakse teha kindlaks, kuidas parke muuta turvalisemaks. "Ja kuidas teha nii, et need vähem soodustaksid riskikäitumist mitte ainult noorte, vaid ka teiste vanuserühmade seas," lisas ta.

Praegu on Sveti sõnul veel vara teha põhjapanevaid järeldusi. "Esmased, mida saab teha juba toimunud käikude põhjal, on laias laastus järgmised: kui tahame, et pargis oleks turvaline ja mugav olla, tuleb tagada, et parki tuleks rohkem inimesi," ütles ta. Teiste inimeste kohalolek on ta hinnangul parem "kaitse", kui politsei, MuPo, turvafirma või pargivaht.

Tulevikuplaanid

"Kui park on linnarahva seas populaarne, on seal ka tugevam sotsiaalne kontroll ja tekib vähem turvalisusega seotud probleeme," ütles Svet, kelle sõnul on vanalinna ümbruses asuvate parkide probleem on vähene tegevus ja eraldatus nii üksteisest kui ka peamistest kõnniteedest ja liikluskoridoridest. "On juba praegu selge, et üheks süsteemseks lahenduseks saab nende parkide sidumine nii omavahel kui ümbritsevate paikadega," kommenteeris linnaosavanem.

Toompargi kuuri lõhkumine on korduv probleem. Sveti sõnul lõhuti pargis asuva kuuri uks samuti ka eelmise nädala lõpus ning sarasse tungiti sisse. "Võtsime ühendust rentnikuga, kes samasuguses olukorras paar nädalat tagasi reageeris väga kiiresti," lootis Svet, et lõhutud kuur ka sel korral operatiivselt korda kõpitsetakse.

Kuuri saatus saab tõenäoliselt olema mahalammutamine. "Tulevikus plaanime, et selle asemele kerkib kohvik, mille kõrval saaks suvel korraldada paadilaenatust ning talvisel ajal uisurenti," ütles Svet.