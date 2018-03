FOTOD | Riigikogu liige Olga Ivanova Venemaa presidendivalimistest: mina pole mitte mingisuguseid rikkumisi täheldanud

Vene Riigiduuma kutsel Moskvas Venemaa presidendivalimistel vaatlejana osalev riigikogu liige Olga Ivnova ütles Delfile, et valijad on aktiivsed ja mingeid rikkumisi ta märganud ei ole.

Ivanova sõnul on ta näinud, et valijatele jagatakse märke ja õhupalle, kuid mitte teatri-ja kontserdipileteid. Rikkumisi ta täheldanud ei ole.

"Üks vanem naine ütles mulle, et toetab praegust suunda," rääkis Ivanova Delfile. "Tema arvates on kõik nagu peab. Teiste riikide rünnakud Venemaa vastu, nagu oleks eelvalimistel tulemusi rikutud, on tema meelest loomulikult valed ja liialdatud. Ta ütles, et pigem püüavad teised maad hoopis Venemaa valimisi mõjutada," kirjeldas Ivanova oma kohtumist valijaga Moskvas.

Ivanova sõnul on täiesti alusetu riigikogu liikme Mart Nuti (IRL) väljendatud hirm, millega Nutt põhjendas Riigiduuma kutsel valimistel vaatlejana osalemisest loobumist. Nutt väitis, et talle on usaldusväärsetest allikates teada, et ta võidakse piiril kinni pidada ja teda riiki mitte lubada. "Kõik on väga hästi korraldatud ja karta pole midagi," ütles Ivanova Delfile.

Ivanova on enda sõnul vaatlejaks esimest korda. Ivanova jälgib hääletamisprotsessi Moskva Keskrajoonis.