FOTOD | Riho Terras külastas Suwalki koridori ning kohtus Poola ja Leedu kolleegidega

Eesti kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ja kaitseväe juhtkond koos sõjakooli keskastme kursusega külastasid 21.-23. augustil Suwalki koridori ning kohtusid Poola ja Leedu kolleegidega. Kohtumistel arutati kaitsekoostöö erinevaid aspekte ning saadi ülevaade Poolas ja Leedus tegutsevate NATO lahingugruppide tegevusest ja valmisolekust.



"Sain kinnituse, et NATO lahingugrupid on nii Poolas kui Leedus edukalt integreeritud nende riikide kaitseväe koosseisu," ütles kindral Terras. "Ja mis veel tähtsam, olen kindel, et vajadusel suudame koordineeritult teha koostööd ja

täita vajalikke ülesandeid."

Külastuse üheks eesmärgiks oli saada informatsiooni Suwalki koridori sõjalise kaitse- ja operatsioonikeskkonnast. Poola ja Leedu kaitseväe esindajad andsid oma Eesti kolleegidele nägemuse sellel kitsal maaribal sõjalise operatsiooni

tegevusvõimalustest ja ohuteguritest seoses Balti riikide kaitsmisega agressori rünnaku puhul.

"Arutasime Suwalki koridori maakitsuse julgeoleku teemasid ning edaspidise koostöö võimalusi meie riikide vahel," ütles kindral Terras. "Nägime oma silmaga, milline on Suwalki maastik sõjalisest vaatenurgast ning millised on sealsed

taktikalised väljakutsed ja võimalused."

Suwalki koridor on 104 km pikkune piirilõik Leedu ja Poola vahel Suwalki linna lähedal, mis on ainsaks NATO maismaasillaks Balti riikide ja teiste Euroopa NATO-riikide vahel. NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid möödunud aasta juunis

Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada NATO pataljoni lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola.