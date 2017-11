FOTOD | Reidi tee ehitus algas: esimene jupp on asfaldi all

Esimene jupp Reidi teest on saanud asfaldi alla, ent niipea seda kasutusele ei võeta.

"See on Tallinna Sadama poolt ehitatav Reidi tee osa, mis saab eeldatavasti valmis jaanuarikuu lõpus," märkis Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juht Peeter Nõgu ERR-ile. "Seda teed ei võeta enne kasutusele, kui Reidi tee on valmis."

Linna maadele jääva tee ehitushanke tulemused selguvad 20. novembriks, seejärel saab Reidi tee ehitusega alustada ka Tallinn.

Reidi tee rajamine takerdus vahepeal kohtuvaidluse tõttu. Kohtuotsus, mille järgi Reidi tee võib rajada, tuli septembri viimasel nädalal. Kohtuvaidlus kogu trassi ei puudutanud.