FOTOD | Reidi tee ehitus algas: esimene 50-meetrine jupp on asfaldi all

Esimene jupp Reidi teest on saanud asfaldi alla, ent niipea seda kasutusele ei võeta.

Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juht Peeter Nõgu ütles Delfile, et antud teelõik on Tallinna Sadama poolt ehitatav Pikksilma tänav, mis ühendab Vanasadama D-terminali osast väljuvad ja sadamasse suunduvad liiklusvood Reidi teega.

"Meie poolt ehitatava lõigu pikkus on umbes 50 meetrit ja selle finantseerib Tallinna Sadam ning see on osa kogu rajatavast liikluslahendusest," selgitas Nõgu.

Pikksilma tänav saab Nõgu sõnul olema pärast Reidi tee valmimist põhiline D-terminali suunduvate ja väljuvate sõidukite sisse- ja väljapääs ning võetakse kasutusele koos Reidi tee valmimisega. Tegemist ei ole Reidi tee ehitusega, vaid see on ühendustee sadama ja Reidi tee vahel.

"Reidi tee valimise ajaks rajatakse Pikksilma tänava äärde ka promenaad, mis ühendatakse Reidi tee promenaadiga," lisas Nõgu.

Linna maadele jääva tee ehitushanke tulemused selguvad 20. novembriks, seejärel saab Reidi tee ehitusega alustada ka Tallinn.

Reidi tee rajamine takerdus vahepeal kohtuvaidluse tõttu. Kohtuotsus, mille järgi Reidi tee võib rajada, tuli septembri viimasel nädalal. Kohtuvaidlus kogu trassi ei puudutanud.