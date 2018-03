FOTOD | Reformierakonna peatne peasekretär on terava keelega mees, kes on populaarse Twitteri konto kaudu kritiseerinud ka koduerakonda

Avalik ja vähem avalik infot Reformierakonna peasekretärikandidaat Kert Valdaru kohta näitab, et tegu on pisut vastuolulise ja terava keele ning meelega isikuga. Neil minuteil tutvub Kert Valdaruga Reformierakonna riigikogu fraktsioon - vaata fotosid.

Eile teatas Kaja Kallas, et Reformierakonna uueks peasekretäriks saab praegu Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse juht Kert Valdaru. Mida näitab tema kohta kiire taustauuring? Toome välja mõningad huvi pakkuvad aspektid.

Valdaru ei ole alati olnud reformierakondlane – selle partei liikmeks astus ta alles 2014. aastal. Vahepeal parteitu mees oli aastatel 1998-2010 hoopis sotsiaaldemokraat.

Delfi andmetel esineb Valdaru sotsiaalvõrgustikus Twitter koos paari hea sõbraga Kurt Valteri nime all, analüüsides ja kritiseerides eelkõige poliitikas toimuvat. Kurt Valteri kasutajanime iseloomustuseks on toodud „isikukoodita vabamõtleja”. Näiteks kritiseerib Valter reformierakondlasest Tartu linnapead Urmas Klaasi, kes tulises vaidluses tselluloositehase rajamise osas on võtnud seisukoha, et Tartu ei vaja EstFori tehast mitte ühelgi juhul, mistõttu pole vaja teha ka uuringuid, mida tehas endaga kaasa toob. „Ei mingeid uuringuid, piisab tervendavatest kristallidest ja kividest,” torkab Valter mürgiselt.

Möödunud nädalal kommenteeris Valter ka uudist, et Reformierakond kavatseb peasekretäri välja vahetada. „Pevkur osava vigurvändana võib ju väita, et peasekretäri lahkuma sundimine on seotud ainult uue esinaise tulekuga, aga miks sundida juba praegu? Miskit on ehk puudu siit loost?

Loe veel

Mürgiseid kommentaare jagub Valteril eelkõige sotside ja nende alkoholipoliitika kohta. „Sotsid soovivad teada kavandatava tselluloositehase sotsiaal-kultuurilist mõju. Soovitan sotsidel hoopis alustada tänase aktsiisipoliitika sotsiaal-kultuurilise mõju hindamisest.”

„Mikser: Lätist alkoholi tuua on ebapatriootlik. Jooge parem morssi! Hääl rahvakoosolekul: Õllehinda tõsta on veel ebapatriootlikum. Puhake parem jalga!" „Ühe aastaga 88 milli aktsiisidega vastu taevast ja keegi ei vastuta. Estonian Airi päästeoperatsioon läks vähem maksma, aga ministrite päid nõuti vägagi kirglikult.”

Kriitikat on Valterilt saanud ka Reformierakond. 2016. aasta novembris, mil oravapartei volikogul analüüsiti tollal veel Taavi Rõivase juhtimisel uue Keskerakonna juhitava võimuliidu esimesi kokkuleppeid ja opositsiooni jäänud Reformierakonna olukorda ning tulevikku, teatas Valter mürgiselt: „Tulen sõpradele appi ja teen ise pressiteate valmis. Täna toimus Reformierakonna volikogu, mis ühtselt otsustas, et kõik teised on süüdi.”

Valdaru viimane töökoht on Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse juhtimine. Tema juhtimise all pole keskus siiani esitanud ära 2016. aasta majandusaasta aruannet.

Valdaru on hea sõber Juku-Kalle Raidiga ning esinenud korduvalt Jukuraadios, arutades tmesugustel teemadel alates Kalamajast ja hipsteritest ning spordist kuni konservatismi ja liberalismi aruteludeni välja.

Sport pole Valdarule võõras. Nooruses tegeles ta aktiivselt jalgpalliga. Valdaru on sündinud Kuressaares ja noorpõlves elanud-õppinud Pärnus.