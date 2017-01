FOTOD: Reformierakonna aseesimehed on Kaja Kallas, Jürgen Ligi ja Urmas Paet

Reedel kogunenud Reformierakonna juhatus kinnitas erakonna esimehe Hanno Pevkuri ettepanekul erakonna aseesimeesteks Kaja Kallase, Jürgen Ligi ja Urmas Paeti, teatas Reformierakond.

„Aseesimeeste esitamisel lähtusin põhimõttest, et nendeks peaksid saama juhatuse valimistel enim hääli kogunud kandidaadid. Nii Kaja, Jürgen kui ka Urmas on kõik väljapaistvad ja kogenud poliitikud, kes on alati liberaalsete väärtuste kaitsel väljas ning aitavad muuta Reformierakonda veelgi avatumaks,“ ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

„Erakonna auesimees Siim Kallas, kes kogus juhatuse valimistel enim hääli, loobus ise aseesimehe kohast ja panustab erakonna arengusse juhatuse liikmena. Praegu tuleb talle soovida jõudu ja vastupidamist operatsioonist taastumisel,“ lausus Pevkur.

Pevkur tegi erakonna volikogule ettepaneku moodustada põhikirja muutmise juhtrühm, mis analüüsiks ja valmistaks ette võimalikud muudatused erakonna põhikirjas.

"Erakonna juhiks kandideerides tegin ettepaneku, et juhatus peaks olema laiapindsem. Samuti tuleks minu arvates üle vaadata erakonna volikogu moodustamise põhimõtted. Haldusreformi tulemusena muutub omavalitsuste arv ja seega tuleb tagada, et volikogus ei vähene meie liikmete esindatus piirkondadest," sõnas erakonna esimees.