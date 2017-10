FOTOD | Reformierakond andis Tallinna kesklinnas oma staabi ruumid üle, tühjas saalis istumas vaid mõtlik Kristen Michal

Reformierakond sulges täna oma Tallinnas kesklinnas Hobujaama peatuse lähistel asunud valimistaabi ning andis ruumid üle.

Kuigi valimistepäevani on veel veidi aega, lausa mitu päeva, andis Reformierakond oma Tallinna staabi ruumid üle. Kadunud on reklaamplakatid ja muu, mis peaks möödujate pilku köitma ja valima kutsuma. Keset tühja saali istub aga erakonna üks juhtfiguure Kristen Michal.

Michal kommenteeris koristusaktsiooni sellega, et kampaaniaks juurde renditud ruumid lähevad plaanitult 14. oktoobrist uuele kasutajale. "Koristasime ja eemaldasime abimeestega välireklaamid, et valimispäevaks kõik korras oleks ja läigiks. Kampaania peakontorit pole kombeks pärast kampaania lõppu niisama hoida. Kandidaadid on tänavatel ja üritustel tegutsemas."

Reformierakonna staabi lähedal üle tee asub ka Savisaare liidu ja Tegusa Tallinna kogunemiskoht, Postimajas asuv Reval Cafe. Viimati nimetatud staap sai ka elanikelt mitmeid kaebusi ebaseadusliku valimisreklaami osas, sest kohviku seinu ehtis suur plakat poliitikute nägudega.