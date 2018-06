FOTOD | Ratas ülemkogul: jätkame majandus- ja rahaliidu tugevdamist

Euroopa Ülemkogu teisel päeval toimunud euroala tippkohtumisel arutati Euroopa majandus- ja rahaliidu reformi järgmisi samme.

Euroala tippkohtumine otsustas, et majandus- ja rahaliidu edasine tugevdamine peab toimuma samm-sammult ja vastutustundlikult. „Käsikäes riskide vähendamisega pangandussektoris peaksime järgmiste sammudena lõpuni valmis ehitama pangandusliidu ja arendama edasi Euroopa Stabiilsusmehhanismi,“ sõnas Ratas.

Lepiti kokku, et Euroopa Stabiilsusmehhanism (ESM) on pangandusliidu kriisihaldusfondile viimaseks tagajaks ning tuleb kõne alla alles siis, kui teised võimalused kriisi lahendamiseks on ammendunud. Näiteks olukorras, kus laiaulatusliku finantskriisi korral satuvad pangad raskustesse ja pankade kriisilahendusfondi vahenditest ei piisa, saaks ESMi kaudu neile vajadusel laenu anda. „Laenuotsuste tegemisel ESMist arvestatakse parlamentide rolli viisil, et kriisi korral saab otsuseid teha piisavalt kiiresti,“ sõnas Ratas. Töö selle ettepanekuga toimub kõigi liikmesriikide osalusel.

Euroala tippkohtumine väljendas ka heameelt Kreeka abiprogrammi lõpetamise üle.

Koos Brexiti pealäbirääkija Michel Barnieriga arutasid Euroopa Liidu 27 riigi juhid täna ka Ühendkuningriigi lahkumisläbirääkimiste hetkeseisu.