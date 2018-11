FOTOD | Ratas tutvustab Kasahstanis Eesti e-riiki ja innovaatilisi ettevõtteid

Kasahstan on Kesk-Aasia suurima majandusega riik ning oluline strateegiline partner nii Eestile kui tervele Euroopa Liidule. „Eesti ettevõtjate huvi Kasahstani turu vastu on suur. Seda tõestab asjaolu, et mind saadab ligi 30 ettevõtjast ja organisatsioonist koosnev äridelegatsioon,“ märkis Ratas.

Kasahstan on vastu võtnud riikliku strateegia aastani 2050, kus rõhk on tööstusinvesteeringutel ja digiarengul. „Meil on Kasahstaniga sarnaseid eesmärke, kuid kaubandussuhete ja koostöö elavdamiseks on kõige olulisem usaldus ja reeglitest kinni pidamine. Ettevõtjad vajavad kindlust ja usaldusväärset ärikeskkonda,“ märkis Ratas.

Peaministri sõnul on Eesti sobiv koht Aasia e-kaubanduse jaotuskeskusele, kust jõuaks kaup kiiremini ja odavamalt umbes 60 miljoni kliendini Põhjamaades, Balti riikides ja Loode-Venemaal.

„E-kaubandus on kiiresti kasvav trend maailmas ning riikide vahel käib tuline võistlus e-kaubanduse jaotuskeskuste saamiseks. Eesti ettevõtted ja avalik sektor suudavad pakkuda mitmekülgseid innovaatilisi lahendusi välisinvestoritele,“ toonitas Ratas. „Kasahstan asub Hiina siiditee ühel võimalikul trassil Euroopasse. Jaotuskeskuse loomisega Eestisse võivad Aasiast pärinevate kaupade transpordihinnad langeda kordi ning tarneaeg lüheneda paarist nädalast mõne päevani. Eestisse tooks see omakorda olulisi investeeringuid ja töökohti.“