FOTOD | Ratas tutvus Torontos Eesti arhitektide pärandiga ja külastas Eesti Maja

Peaminister Jüri Ratas tutvus eile Torontos Eesti arhitektide pärandiga ning külastas Eesti Maja, kus asuvad aukonsulaat, pank, kool ja lasteaed. Lisaks kohtus Ratas väliseesti ettevõtjate ja eestlaste esindusorganisatsioonide esindajatega Kanadas.

„Mul on hea meel, et aktiivne ja pikkade traditsioonidega Kanada väliseesti kogukond kannab põlvest põlve edasi meie keelt ja kultuuri ning hoiab ühte. On rõõm näha, et nad soovivad Eesti elus rohkem osaleda ning tugevdada väliseestlaste tegevust kogu maailmas. Välisriikides elavate eestlaste aktiivne panus sealsesse poliitikasse ja ühiskondlikku ellu avardab Eestit veelgi,“ ütles Ratas.

Eesti toetab väliseestlasi rahvuskaaslaste programmi kaudu, pakkudes neile tuge keeleoskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul Eestisse tagasipöördumisel.

Eesti tugi Kanada kogukonnale on läbi aastate olnud stabiilne. Toetust on saanud Torontos tegutsevad eesti lasteaed ja kool. Samuti on meie juurtega Kanadast pärit noored osalenud Eestis toimuvates suvelaagrites ning saanud rahvuskaaslaste programmi stipendiume meie kõrgkoolides õppimiseks. Kanada eesti keele õpetajad on osalenud Eestis toimunud õpetajate suvekoolides.

Peaminister osales eile õhtul ka Torontos toimunud Estonian Music Week festivalil Eesti 100. sünnipäeva auks toimunud Maarja Nuudi ja vokaalansambel Vox Clamantise kontserdil. Estonian Music Week on üks suuremaid Eesti Vabariik 100 üritusi Põhja-Ameerikas.