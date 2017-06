FOTOD | Ratas: Portugal on meiega sarnaselt mõtlev digiriik

Peaminister Jüri Ratas kohtus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ettevalmistava töövisiidi käigus Lissabonis Portugali peaministri António Costaga. Lisaks eesistumise prioriteetide tutvustamisele olid fookuses EL-i naabruspoliitika, kaitsekoostöö tihendamine, terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek, Pariisi kliimaleppega seonduv ja ka digitaalne siseturg.

Rääkides riikidevahelistest suhetest, kinnitas Ratas, et Eesti ja Portugali kahepoolsed suhted ja koostöö Euroopa Liidus kui ka NATOs on eeskujulikud. “Kui vaadata maakaardile, siis Euroopa jääbki Portugali ja Eesti vahele. Mul on hea meel, et Portugal mõistab hästi Balti regiooni julgeolekumuresid ja Eesti mõistab hästi lõunanaabrusest tulenevaid väljakutseid,” ütles Ratas.

Peaministri sõnul on Eesti kõige olulisem ülesanne 2017. aasta teises pooles hoida Euroopa Liit ühtse ja aktiivsena. “Eesistujana jätkame muuhulgas varjupaigasüsteemi reformiga ning hoiame fookuses idapartnerlust,” ütles Ratas Costale Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete tutvustades. Peaministri sõnul on edukas ja stabiilne naabrus Euroopa Liidu turvalisuse ja heaolu nurgakivi. “Peame eriti oluliseks koostööd meie partneritega idas aga ka lõunas, seal hulgas ka rändekriisi kontekstis”, sõnas peaminister.”

Peatudes energiajulgeolekul toonitas peaminister, et väikeriikidele nagu Eesti ja Portugal on energiajulgeolek oluline, sest see moodustab suure osa kogu riigi ja regiooni vereringest. “Euroopa peab vähendama sõltuvust välistest energiaallikatest ja mitmekesistama tarnekanaleid. Energiasüsteemid ei hõlma juba ammu mitte ainult konkreetseid riike vaid on regioonide-ülesed,” sõnas Ratas ja lisas, et Eesti energiapoliitikas on üks olulisemaid teemasid Eesti ja teiste Balti riikide elektrisüsteemi ühendamine Euroopaga.

“Mul on hea meel, et Portugali näol on tegemist sarnaselt mõtleva digi-meelse riigiga. Oleme teinud head koostööd e-valitsemise valdkonnas kogemuste vahetamisel,” ütles peaminister Ratas.

“Lähedasi suhteid kinnitab ka asjaolu, et ettevõte Pipedrive avas Portugalis oma harukontori ning vähem kõnekas ei ole ka ettevõtete arv Eestist, kes eelmisel sügisel ülimenukal Lissaboni Web Summitil osalesid,” sõnas Ratas ja lisas, et Web Summit on Eesti ettevõtjate huvi Portugali vastu märkimisväärselt tõstnud. Peaminister kutsus oma Portugali kolleegi ka Tallinnasse septembri lõpus toimuvale digiteemalisele tippkohtumisele.