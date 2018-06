FOTOD | Ratas NATO küberkaitsekeskuses: meie väärtused ja elustiil vajavad kaitsmist ka digimaailmas

Küberkaitsekeskuse direktor Merle Maigre, staabiülem kolonelleitnant Franz Lantenhammer ning keskuse töötajad rääkisid peaministrile seal tehtavatest uuringutest, näiteks tehisintellekti ja küberkriminalistika valdkonnas, aga ka läbiviidavast väljaõppest ning keskuse tulevikuplaanidest.

Keskuse suurimateks projektideks on lisaks Locked Shieldsile ja küberõppusele Crossed Swords ka iga-aastane kõrgetasemeline konverents Cycon ning seni kõige põhjalikum käsiraamat rahvusvahelise õiguse kehtivusest küberruumis “Tallinn Manual 2.0”.

Plaanis on töötada välja ka käsiraamat küberväejuhatajatele. Jüri Ratas ja Merle Maigre olid ühel meelel, et keskusel on suur potentsiaal küberkaitsealase väljaõppe läbiviimisel ning rahvusvahelise kootöö harjutamisel.

Küberkaitsekeskusel on praegu 21 liikmesriiki, millest 18 on NATO riigid. Läbirääkimised käivad veel 7 liitlase ning 3 partnerriigiga.