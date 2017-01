FOTOD: Ratas kinnitas Eesti jätkuvat toetust Ukrainale: võin kinnitada, et Ukraina ei ole üksi

Peaminister Jüri Ratas kinnitas tänasel kohtumisel president Petro Porošenkole Eesti jätkuvat ja igakülgset toetust Ukrainale.

“Me ei tohi mingil juhul unustada ja võtta iseenesestmõistetavalt, et siinsamas Euroopas käib juba kolmandat aastat sõjategevus, milles on hukkunud ja viga saanud tuhanded inimesed. Me peame tajuma, et kitsamalt takistab see kogu Ukraina arengut, ent laiemalt on see oht Euroopa julgeolekule ja stabiilsusele,” lausus Ratas Eestisse visiidile saabunud Ukraina president Petro Porošenkole.

Peaministri sõnul on Euroopa Liit olnud oma hoiakutes Venemaa agressiooni suhtes kindel ja ühtne – Euroopa toetab Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse täielikku taastamist nii sanktsioonipoliitika kaudu kui ka toetades Ukrainat majanduslikult.

“Konflikt peab leidma võimalikult kiire ja rahumeelse lahenduse. Ka Euroopa Liidu eesistujana on Eestil kohustus selle eest igakülgselt seista. Võin teile kinnitada, et Ukraina ei ole üksi," lausus Ratas.

Kohtumisel rõhutas Ratas, et reformide käigul ja korruptsioonivastase võitluse edukusel on otsene mõju mitte ainult majandusele, ärikliimale ja välisinvesteeringutele vaid ka Ukraina ühiskonna sidususele ja riigi julgeolekule.

Samuti kinnitas peaminister president Porošenkole, et Ukraina võib arvestada Eesti tugeva toetusega viisavabaduse ning Assotsieerumislepingu jõustumise küsimuses Ukraina ja Euroopa Liidu vahel.