FOTOD | Ratas ja paavst Franciscus arutasid konfliktides kannatavate inimeste abistamist

Peaminister Jüri Ratas ja paavst Franciscus keskendusid tänasel kohtumisel sõjategevusest tingitud humanitaarkriisidele ning sellele, kuidas neile konfliktidele rahumeelseid lahendusi leida.

„Uudised ohvriterohketest rünnakutest Süürias, Ukrainas ja teistes maailma konfliktipiirkondades on kahjuks jätkuvalt igapäevased. On oluline, et me ei anna alla ning otsime konfliktidele poliitilisi lahendusi ja võimalusi inimeste elujärje parandamiseks,“ rääkis Ratas. „Samas tuleb lisaks Minski lepetesse, sanktsioonidesse ja Genfi protsessi panustamisele pidada meeles inimesi, kes kaotavad oma lähedased ning on sunnitud kodudest põgenema. Sõjakoledused ning füüsilised vigastused ja hingehaavad jäävad neid saatma kogu eluks. Meil tuleb ligimestena hoida oma süda avatuna ja ulatada abikäsi,“ lisas ta.

Sõjategevus Süürias on kestnud seitse aastat ning Ukrainat laastanud relvastatud konflikt varsti juba neli aastat. Paavst Franciscus on nimetanud Süüria konflikti suurimaks humanitaarkatastroofiks pärast Teist maailmasõda. Ukraina konflikt on mõjutanud ligi 5 miljonit inimest, neist 3,8 miljonit vajab humanitaarabi. Sisepõgenikke on Ukrainas ligi 1,6 miljonit inimest.

Eesti on eraldanud Süüriale humanitaarabi kokku 7 miljoni euro eest ning 2018-2019 panustab veel 1,3 miljonit eurot. Aastatel 2015-2017 võttis Eesti vastu 155 Süüria pagulast. Ukraina konfliktis kannatanuid on Eesti 2014. aastast toetanud enam kui 5 miljoni euroga.

Paavst on Eestit külastanud varem vaid korra ning see toimus aastal 1993. Peaminister Ratas kinnitas kohtumisel paavst Franciscusele, et Eesti rahvas ja valitsus ootavad sügisel toimuvat Püha Isa visiiti, mis langeb aastasse, kui Eesti tähistab oma 100. sünnipäeva. Peaminister avaldas samuti tänu, et Püha Tool ei tunnustanud de jure ega de facto kunagi Nõukogude Liidu anneksiooni Eestis.

Peaminister Ratas ja paavst Franciscus kõnelesid veel kliimast ja keskkonnakaitsest, rahvastiku arengust ja hariduse tähtsusest.

Lisaks kohtus Ratas Vatikanis riigisekretär kardinal Pietro Paroliniga, kellega tõusetusid teiste teemade seas suhted Venemaaga.

Täna hommikul kohtus Ratas Roomas ka Itaalia ametikaaslase Paolo Gentiloniga ning arutas Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve prioriteete, Euroopa Parlamendi valimistega seotud küsimusi ja rännet puudutavaid teemasid. Ratas tõstis esile Itaalia osaluse Balti õhuturbes ja NATO küberkaitsekeskuses.