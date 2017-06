FOTOD | Ratas Hispaanias: stabiilne naabrus on ELi turvalisuse ja heaolu huvides

Peaminister Jüri Ratas kohtus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ettevalmistava töövisiidi käigus Madridis Hispaania peaministri Mariano Rajoyga.

Ratas tutvustas oma kolleegile Eesti eesistumise eesmärke ja prioriteete, samuti arutati kaitsekoostöö tihendamist ning terrorismivastase võitluse, energiajulgeoleku ja Pariisi kliimaleppe ellu viimisega seonduvat, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

“Eesti ja Hispaania kahepoolsed suhted on soojad ja dünaamilised: õitsevad kultuurialased suhted, areneb turism, Tallinnas vuravad ringi sümpaatsed CAF trammid. Samuti toimub hea koostöö nii Euroopa Liidus kui ka NATO-s. Hindame kõrgelt Hispaania panust meie regiooni julgeolekusse, sealhulgas osalemist NATO õhuturbmissioonis Ämaris aga ka NATO küberkaitsekeskuses ja Balti kaitsekolledžis,” ütles peaminister Ratas. Hispaania võttis NATO õhuturbemissiooni rotatsiooni üle Saksamaalt möödunud kuul.

Tutvustades Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete tõi Ratas välja, et eesistujana jätkame muuhulgas varjupaigasüsteemi reformiga ja hoiame fookuses ka idapartnerluse teemat. “Edukas ja stabiilne naabrus on Euroopa Liidu turvalisuse ja heaolu huvides. Seetõttu peame eriti oluliseks koostööd meie partneritega idas aga ka lõunas,” rõhutas peaminister ja lisas, et Eesti panustab Euroopa Liidu missioonidesse Palestiinas ja Vahemerel.

Peaminister tunnustas Hispaaniat viimaste aastate majandusreformide eest, mis on aidanud majanduskriisist taastuda ja tööpuudust vähendada. “Konkurentsivõimet toetavad reformid on Euroopa majanduskasvu allikas. Euroopa energiaturu, kapitalituru ja digitaalse ühtse turu loomine, mis on Eesti eesistumise prioriteedid, annavad majanduskasvule täiendava tõuke,” rõhutas Ratas.

Peaminister Ratas kutsus oma Hispaania kolleegi 29. septembril Tallinnas toimuvale tippkohtumisele, mis keskendub infoühiskonna võimalustele ja proovikividele.