FOTOD | Ratas Bundestagis: rahu püsimise eest peame kõik hoolt kandma ja vastutama

Peaminister Jüri Ratas ütles täna Saksa rahva leinapäeval Bundestagis kõnega esinedes, et kuigi vahel tundub, et rahu peetakse iseenesestmõistetavaks, on see alati kõige olulisem ning rahu püsimise eest peavad hoolt kandma ja vastutama kõik iga oma mõtte, sõna ja teoga.

"Me elame õnnelikul ajal, mil valitseb rahu. Sellesse rahusse ja üksteisemõistmisesse on andnud väga olulise panuse just Euroopa Liit, mis on oma olemasoluga võimaldanud siinsetel riikidel ja rahvastel olla julged ning meie kõigi ühiseid vabadusi teostada. Peame seda endale ja teistele iga päev teadvustama ning hoidma ühiselt loodut, mis on erakordne ja kordumatu," ütles Ratas.

Ratase sõnul tundub, et rahust räägitakse liiga harva ja peetakse seda iseenesestmõistetavaks, kuid ometi on see kõige olulisem asi üldse. "Euroopa pole praegu rahumeelne tänu peetud sõdadele, vaid on seda hoolimata neist. Rahul on meie jaoks praktiline ja emotsionaalne väärtus, see on maailmas elamise ning inimeseks olemise viis. Rahu on mõistmine, et elu on habras ja püha," rääkis ta.

Tema sõnul on Euroopas olnud hulgaliselt häid liidreid, kes rakendavad poliitikat turvalise elukeskkonna loomiseks ning tänu kellele teame, et inimõiguste vankumatu kaitse tugevdab ühiskonda ja on rahu tagamisel asendamatu vahend. "Kuid rahu püsimise eest peame hoolt kandma ja vastutama me kõik. Iga oma mõtte, sõna ja teoga – hoolimata meie erinevustest, ja tegema seda alati kõhklemata," ütles ta.

Ratas lisas, et meie ühine ajalugu peaks veenma kõiki, et Euroopa Liit aitab vastu seista vaenu, ahnuse ja agressiivsuse ilmingutele. "Ühtsed kokku lepitud põhimõtted ja reeglid on riikide viis leevendada ühisruumis paratamatult tekkivaid pingeid, öeldes, et pole olemas kaht maailma, kus erinevate inimgruppide jaoks kehtivad erinevad reeglid. On vaid see maailm ja ühtsed reeglid – teisisõnu: usalda mind ja tee nii, et ka mina saaksin sind usaldada. See on hindamatu väärtusega sõnum," ütles peaminister.

Ratas esines Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi peaministrina Saksa rahva leinapäeva üritusel Bundestagis, kus mälestatakse kõiki sõdades ja relvakonfliktides hukkunuid. Samuti pidas Bundestagi ees kõne Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier, kes on mälestusürituse patroon.

Ratasel on täna Steinmeieriga ka kahepoolne kohtumine, kus arutatakse Eesti Euroopa Liidu eesistumise hetkeseisu ning Eesti ja Saksamaa suhteid.