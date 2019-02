FOTOD | Raskes liiklusõnnetuses ellu jäänud mees tänas kiirabibrigaadi, mis ta läbi lume kihutades haiglasse viis

Esimene kiirabibrigaad, kes õnnetuspaigale jõudis, oli Paidest reageerinud Tartu kiirabibrigaad: arst Maksim Kabanov, tehnik Meelis Tamlak ja medõde Kersti Meister. Pärast raskes seisus patsiendi autosse tõstmist algas võidujooks ajaga. Kuna tee ja ilmastikuolud olid väga kehvad, tuli "rahulikult kihutades" Tartu Ülikooli Kliinikumi poole sõitma hakata. Sellisel hetkel on aeg, ehk iga sekund, patsiendi jaoks oluline. Mida kiiremini haiglasse jõutakse, seda tõhusam on edasine ravi.

Aasta aega pärast avariid astus Rain juba omal jalal kiirabipunkti uksest sisse, tort ja medalid näpus. Mehe soov oli juba haiglas olles otsida üles inimesed, kes tema eest võitlesid. Ta on südamest tänulik nii Põltsamaa kui ka Paide päästjatele, kõikidele meedikutele, arstidele, taastusravi inimestele ja muidugi ka lähedastele. Kõikide koostöös on Raini elu läinud vaid ülesmäge: mees saab taas iseseisvalt teha igapäevaseid toimetusi, sõita autoga ja tööl käia.

Rain kinkis nii päästjatele ning nüüd ka meedikutele klaasist medalid, millel on õnnetuse kuupäev koos kirjaga: "Raini elupäästja". Mees valis klaasist medalid, sest klaas on sama habras, nagu elu. Selle võib küll katki tehes kokku liimida, aga paraku jäävad praod siiski alles.

Pikki aastaid meditsiinis tööl olnud brigaad ütles, et neid on käidud tänamas pärast edukat elustamist, aga pärast sellist õnnetust ei ole veel keegi elu päästmise eest neid üles otsinud. Meedikutel oli hea meel selle üle, et mees tuli omal jalal nende juurde, et tema elukvaliteet on hea ja elutahe suur.