FOTOD | Raplas avati uuenenud gümnaasiumihoone

Pidulikul avamisel olid kohal nii haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Riigi Kinnisvara AS-i esimees Kati Kusmin, kooli direktor Sirje Kautsaar ja ka Rapla vallavanem Piret Minn.

Minister Reps ütles, et Rapla Gümnaasiumi uue õppehoone avamine on mitmeski mõttes eriline sündmus. "Uusi koolimaju ei avata väga tihti ning uue riigigümnaasiumi avamine on veelgi erilisem. Riigigümnaasiumi üks olulisimaid aspekte on õppetööd toetav keskkond ning Rapla gümnaasium on ehitatud ja sisustatud nii, et õppetegevus saaks toimuda ka klassist väljas, igal pool koolihoones ja selle ümbruses."

Reps juhtis tähelepanu, et Rapla gümnaasium soodustab ka päevaõppega võrdselt täiskasvanute õpet – mõlemale õppevormile on loodud ühtviisi kaasaegsed ja kvaliteetsed õppetingimused.

Eeloleval õppeaastal alustab uues riigigümnaasiumis kooliteed 270 statsionaarse ja kaheksa mittestatsionaarse õppe õpilast.

Hoone arhitektuuriline lahendus on loodud Salto Arhitektuuribüroo OÜ poolt ning selle autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helin Kukk, Andro Mänd ja Monica Knoll.