FOTOD | Raplamaal leiti lagunenud laudast kümnete lehmade ja vasikate korjuseid

Kuigi Peever vältis samuti nime ütlemast, kellele loomad kuuluvad ning kes omavoliliselt lautasid kasutas, siis Delfile teadaolevalt võisid loomad kuuluda Reimo Saksale, kelle erinevad loomakasvatusega seotud ettevõtted Raplamaal tegutsevad. Saksale helistades keeldus ta kommentaaridest ning katkestas kõne, kui temalt küsiti, kas loomad on tema ettevõtete omad.

Saksale kuuluvad põllumajandusettevõtted on makseraskustes ning Tõstamaa Veis OÜ võlgades. Varasemalt on temast kirjutanud loomakaitsjad, kellele on saadetud infot hulkuvate veiste kohta. aastal 2004 võeti Saksalt ära loomapidamisõigus ning konfiskeeriti kaheksa hobust ja 45 veist.