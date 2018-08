Raplamaale liikusid autokolonnid Tartust ja Tallinnast, mis alustasid oma teekonda vastavalt kell 11.30 ja 14.15. Kohapeal algas programm kell 16 ja on kavandatud kestma umbes kella 19-ni.

Veebruarikuise ürituse ühe korraldaja ja toonase Tallinna kolonnijuhi Guido Arusoo hinnangul on autosid Kuusiku lennuväljale kogunenud 300 ümber. "Suhteliselt kesine," nentis ta.

"Eesmärk on nõuda poliitilist vastutust ehk siis panna poliitikud vastutama oma tegude eest," ütles Arusoo.

Ta ise oli tänase ürituse suhtes aga kriitiline. "Tegemist on pereüritusega, mis on pehmelt öeldes käest ära läinud, olgem ausad. Lastega, peredega tulla nõudma poliitilist vastutust on täiesti väär ja kutsuda kohale bändid, asjad mis siin on, see on kõik mööda sellest, mis on poliitilise vastutuse nõudmine. See on rohkem kontsert," sõnas Arusoo. "Ausalt öeldes olen pettunud selles asjas."