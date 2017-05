FOTOD: Rakveres toimus ohutuspäev

Laupäeval, 20. mail Rakvere Põhjakeskuses toimus juba traditsiooniks saanud ohutuse teemaline perepäev. Kavas oli pakutud mitmeid huvitavaid ja arendavaid tegevusi lastele ning täiskasvanutele.

"Päev, mis toimus Päästeameti, Lääne-Virumaa Tervisenõukogu, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti ja Rakvere Haigla eestvedamisel sai alguse kell 10.30 Aqua SPA eest algava jõustruktuuride tehnikaparaadiga, mis kulges läbi linna kuni Põhjakeskuseni. Rongkäigus oli esindatud Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseliidu ja kiirabi tehnika;" vahendas Ida Päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jevgenia Parv.

Kuna käesolev aasta on laste ja noorte kultuuriaasta, siis olid ohutuspäeva korraldajad kaasanud noorteorganisatsioone, mille liikmed on erinevatest huvialaringidest ja tegevustest osa võttes eeskujuks teistele omavanustele. Nende hulgas oli näiteks Sõmeru robootikaring Triblox, mis pakub lastele koos ema-isaga võimalust osaleda erinevates töötubades ja mille meeskond eelmisel aastal esindas Eesti vabariiki Euroopameistri võistlustel Tenerifel ja saavutati II koht.

Juba 25. mail sõidab meeskond esindama Eesti Vabariiki toimuvale Avatud Euroopa Meistrivõistlusele Taani kuningriigis.

„Kui noor inimene tegeleb millegi huvitavaga või kuulub mingisse noorteorganisatsiooni, klubisse või ringi siis need noored üldjuhul ei tee „pättust“ ning nad käituvad ohuteadlikult kasvades nii haritud ja targaks inimeseks. See on oluline!“, rõhutas Päästeameti Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja ning ürituse juht Maido Nõlvak.

Kogu päev oli täidetud tegevustega, mida pakkusid erinevad asutused, ettevõtted ja vabatahtlikud ühingud. Sel aastal on ürituses osa võtnud kokku 25 organisatsioon. Lisaks pakuti meeleolukat kontsertprogrammi ja tasuta suppi. Päev lõpetas auhindade loosimise ning suure trikimeeskonna „Seitse2“ show-programmiga.