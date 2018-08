FOTOD | Rakett on jäljetult kadunud? Senisest otsingupiirkonnast Endla rabas seda ei leitud

Eile alale saabunud 1. jalaväebrigaadi kaitseväelased kontrollisid ligikaudu 600-ruutmeetri suuruse ala metallidetektoritega ning seejärel ligikaudu 200 hektari suuruse ala visuaalse vaatluse teel.

„Kuna pinnasekihis oli palju valesignaale, siis koorisime ekskavaatori abil ligikaudu poolemeetrise pealispinna kuni savikihini ja jätkasime otsinguid süvadetektoritega,“ ütles otsingutöid juhtinud kaitseväe demineerimiskeskuse ülem kapten Karmo Saar, kelle sõnul ei leitud ka kuni kuue meetri sügavusele näitava detektori abil raketile viitavaid signaale.

„Tegemist on tugeva savipinnasega. Arvestades raketi alumiiniumkonstruktsiooni, ei saanuks ta meie hinnangult seal kuuest meetrist sügavamale tungida,“ ütles kapten Saar.

Pärast ala kontrolli taastati ala endine seis parimal võimalikul kujul ning jätkati ligi poolekilomeetrise diameetriga ala visuaalset kontrolli, mis ei andnud samuti tulemusi.

„Otsisime ahelikus põhjalikult nii maapinnalt kui ümbritsevatelt puudelt raketi detaile või indikatsioone nagu murdunud oksi või muid tunnuseid, mis viidanuks raketi maandumisele. Kõige selle järeldusena võime öelda, et meie hinnangul kontrollitud alale raketti maandunud ei ole,“ ütles kapten Saar.

Õhuväe ülema kolonel Riivo Valge sõnul jätkatakse otsinguid õhuväe lennuvahenditega. Tema sõnul on võimalik, et rakett on soisel alal maapinda tunginud ja seda ei leitagi, kuid praegu on otsustatud visuaalsete otsingutega jätkata.

„Lootsime, et leiame raketi seniselt otsingualalt, sest kõik välised tunnused viitasid sellele, kuid need tundemärgid ei viinud meid leiuni,“ ütles kolonel Valge.