FOTOD | Rahvusvaheline konverents: vabadus ja demokraatia ei ole iseenesest mõistetavad

Täna toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents, kus luuakse silda 1990. aastatel Balti riikide vabaduse toetamiseks aset leidnud sündmuste ning tänaste kriisikollete vahele, teatas Pro Patria Instituut. Teiste seas esineb endine peaminister Mart Laar.

Konverentsi esineja, ajaloolase Mart Laari sõnul on Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel õige meelde tuletada, kuidas Eesti uuesti tuhast tõusis, taas tegelikuks sai ning sellisena juba pikemalt on püsinud kui sõdadevaheline Eesti. ”Kui see tagantjärgi tundub igati loogilise ja enesestmõistetavana, siis toona sugugi mitte. Siis peeti Eesti iseseisvuse taastamise nimel tegutsevaid inimesi sageli utopistideks. Polnud just palju neid, kes teadsid küll maailmas valitsevaid reaalsusi, kuid uskusid õigluse võitu ning Eesti taastulekut neile vaatamata. Üks selline mees oli vankumatu Eesti vabaduse eest võitleja Peeter Luksep,” lisas Mart Laar.

Konverentsil meenutatakse 1990. aastate sündmusi Rootsis, mis on tuntud esmaspäevamiitingute nime all ja kus rahvahulgad võitlesid Balti riikide vabaks saamise eest. Tänasel üritusel heidetakse ka pilk tulevikku ning sõna saavad uue põlvkonna vabaduse ja demokraatia nimel võitlejad Valgevenest, Gruusiast, Kreekast ja Rootsist.



Konverentsi kõneleja, Valgevenest pärit poliitilise aktivisti ja ajakirjaniku Ivan Shyla hinnangul ei garanteeri demokraatlikud väärtused alati jätkusuutlikkust. ”Tõsi, sul on küll teatud eelised mittedemokraatliku valitsemise ees. Ukrainat kutsutakse mõnikord läbikukkunud riigiks institutsioonide toimimise, korruptsiooni ja sõjategevuse tõttu. Samas ei ole Valgevene läbikukkunud riik, kuigi ta ei ole demokraatlik maa,” nentis Ivan Shyla. Ta rõhutas: ”See ei tähenda aga, et oleks head ning töötavat alternatiivi demokraatiale pikas perspektiivis.”

Lisaks eelpool mainitud esinejatele astuvad konverentsil üles paljud tuntud nimed Eestist ja välisriikidest. Näiteks Gunnar Hökmark, kes on Euroopa Parlamendi liige ja esmaspäevameeleavalduste algataja Rootsis, Gruusia endine minister Giorgi Baramidze, esmaspäevamiitingute eestvedaja Maidani toetuseks rootslane Fredrik Norberg, Euroopa liikumise edendaja kreeklane Ioannis Papageorgiou ja paljud teised väliskülalised. Eestist osalevad lisaks Mart Laarile ettekannetega Tunne Kelam, Toomas Tiivel ja Mart Nutt.

Konverents ”Mis on ühe inimese võimuses” on pühendatud Peeter Luksepale, Rootsi eestlaste juhile, kes koos oma poliitiliste sõpradega korraldas Stockholmis ulatuslikke rahvakogunemisi Balti riikide vabaks saamise toetuseks. Esmaspäevameeleavalduste nime all tuntud rahvakogunemistel oli hindamatu mõju Balti riikide iseseisvumisele.