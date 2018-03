FOTOD | Rahvaesindajad Hanso ja Tsahkna lustisid riigikogu hoovis sõjatehnikaga

Täna tutvustasid Eesti kaitsetööstusettevõtted riigikogulastele oma toodangut - alates kiivritest kuni välihaigla ja sõidukiteni välja.

„Eesti kaitsetööstusettevõtetel on liitlasriikidele palju pakkuda,“ rääkis Riigikogus eile moodustatud kaitsetööstuse toetusrühma esimees riigikaitsekomisjoni liige Margus Tsahkna. „Meie ettevõtted on võimelised tootma varustust alates kiivritest ja saabastest kuni vaatlusseadmete ja mobiilse välihaiglani. Samas on kaitsetööstus mujal maailmas toetatud oma koduriikide poolt ning seda tuge me tahamegi oma ettevõtetele pakkuda.“

Ettevõte Nord Arms tutvustas vintpüssi, Bristol tutvustas käsigranaadi makette, Eesti Arsenal M-14 ja 81 mm miini makette ja firma Marduk SHARK droonidevastast lasersüsteemi. Firma Eli esitles multirootor drooni, Englo näitas lõhkamisdetonaatoreid, loendureid ja andureid. Rantelon pani välja individuaalsed droonisegajad ja suunamäärajad ning Milrem mehitamata maismaasõiduki Themis.

Esindatud olid ka turvasüsteemide pakkuja Defendec ja meditsiinitehnikafirma Semetron. Militaarrõivaste näidistega oli kohal Profline, Tactical Foodpack tõi kaasa toidupakid ja Samelin sõdurisaapad.