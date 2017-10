FOTOD | Raekoja plats saab jõuluturu ajaks kaitsetõkked

Tallinnas Raekoja platsil peagi toimuva traditsioonilise jõuluturu turvatõkked on sel aastal suuremad kui kunagi varem. Uute tuvikujuliste tõkete paigaldamisega on juba algust tehtud, kuid platsile suunduvate tänavate otsa on plaanis paigaldada ka massiivsed lillevaasid ning teised takistused.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ütles Delfile, et linn kasutab tuvisid juba ammu, kuid nüüd tõstetakse need eelkõige jõuluturgu silmas pidades ümber. Kõige uuemad "tuvid" asuvad hetkel Raekoja platsi juures Kullasepa tänava otsas. Plaanis on juurde osta ka suuri vaase ning seda ikka samal, turvalisuse kaalutlusel. "Meie eesmärgiks on piirata suurel kiirusel liikumist Raekoja kandis. See on piirkond, kus on palju inimesi, väliskülalisi ja laatasid, tulemas on ka jõululaat," sõnas Klandorf.

Kaubaautod saavad abilinnapea sõnul väikesel kiirusel läbi, aga suurel kiirusel rahva sekka sõita ei saa. Jõuluturu ajaks on plaanis kõik Raekoja platsi suunduvad tänavaotsad kinni panna. "Enne aasta lõppu mujale vanalinna ja südalinna tõkkeid panna ei jõua. Tuvide ressurss on otsas ning uute tõkete tellimine ja valmistamine võtab aega"

Edaspidi on plaan vanalinn sulgeda juba kaugemalt ning seda eeskätt tõusvate tõketega. Nii nagu Viru tänaval, Toompeal ja valitsuse hoone ees. Vanalinna elanikud saavad Klandorfi sõnul ikka koju. "Oleme vaadanud, kuidas teistes riikides on vanalinna sissesõit korraldatud elanikele ja kaubaautodele. Ega see inimestele ei meeldi, aga elu muutub. Terrorismiaktide osas on küsimus ajas, mistõttu me peame hakkama tasapidi valmistuma koos linna ja politseiga. Pussitajaid tuvitõkked eemale ei hoia, aga autode liikumist saame reguleerida".