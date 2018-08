FOTOD | Raadiku mahajäetud õppehoone on noorte narkoparadiis. Hoone omanik: see läheb esimesel võimalusel lammutamisele

Uute ja värskete sotsiaalmajade kõrval, ka päriselt kiviviske kaugusel, mitte kinnisvara-arendaja slängina, on mahajäetud ja äraräpastatud kunagine õppehoone. Raadiku pered pelgavad seda kriminaalset kogunemiskohta ning püüavad oma noored sealt eemal hoida. Noortegängidele aga narkoparadiis: seal saab juua, end süstida, teha fentanüüli ja vajadusel hoone ukseaukudes madratsitel kaif välja magada.

Maas vedelevad süstlad, suitsupakid, pudelid. Värske välimusega pakettaknad on vineeriga kinni löödud. "Noored käivad siin," ütles majast mööduv Raadiku elanik. "Seal käiakse pidevalt läbutsemas, süstimas, lõhkumas," tõdes Raadikul elav pereisa. Augustis kirjutas Eesti Ekspress linna terroriseerinud Raadiku noortekambast, mis kohalike elanike sõnul mahajäetud hoone seinaäärsetes oma kaasaegseid bakhanaale korraldamas käib.

"Hoonet valvav G4S saab seitse korda päevas häireid, püütakse pidevalt sisse murda ja käiakse sees lõhkumas," kommenteeris hoone haldaja Astlanda elamuehituse ja kinnisvaraarenduse divisjoni direktor Kajar Kruus. "Me oleme püüdnud ligipääsu takistada. Löönud lõhutud aknad vineeriga kinni, aga need kisutakse jälle maha," rääkis mees vandalismi peatamatusest. Ta sõnul on seal hoonet nii seest kui väljast tulnud korduvalt korrastada ning noortegängidega ja asotsiaalse kontingendiga on probleeme palju.

Kruus tõotas narkoparadiisi lõppu. "Esimesel võimalusel lammutame maha," ütles ta hoone kohta. Hetkel ootab ettevõte lammutusluba ning kui linn annab rohelise tule, lükatakse hoone maatasa. Esimene kavatsus on Kruusi sõnul endist koolimaja lammutama hakata juba septembris.