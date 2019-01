FOTOD | Punane veoauto sõitis Viljandimaal maja serva lömmi

Veoauto tabas kabiiniga maja nurka, kus sai kannata nii maja, kui auto. Õnnetuse hetkel kedagi majas ei olnud ning veokijuht viga ei saanud. Mis põhjusel õnnetus juhtus pole teada.

Teadaolevalt majas alalisi elanike pole. Maja omanikule on õnnetusest teatatud.

Delfi lugeja saatis lisaks ka pildi õnnetuse vahetust tagajärjest, kui veok ja maja nokkapidi veel koos olid. Fotolt on näha, et veok on punane, suur ja külgedel kirjadega Cherrie.