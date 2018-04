Delfi fotograaf käis kontrollimas vihjet, mille kohaselt on Lasnamäel Laagna tee otsa lähedal metsas mitmed prügihunnikud. Ta leidis eest kõike alates ehitusjäätmetest kuni mädanevate mandariinideni, lisaks ka kodutute laagri.

Tallinna munitsipaalpolitseile on tegemist tuttava kohaga, kuhu on korraldatud mitmeid reide ja välja kirjutatud hulk trahve. Ent paistab, et olukorda see kuidagi ei muuda.