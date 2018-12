FOTOD | Prožektorijuhtmest alanud Liiva kabeli tulekahju tegi tõsist hävitustööd

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ütles, et hoone oli kaitse all, selle sisustus aga mitte, mis ei tähenda mõistagi, et see poleks olnud väärtuslik.

Hoone sai märkimisväärseid kahjustusi, katus on vaja tervenisti restaureerida. Tallinna linn juba arutab katuse parandamist, sest kabel on kasutuses.

Raie rääkis, et 1935. aastal ehitatud kabelis tehti peale teist maailmasõda ümberehitustöid, aga orel on pärit kabeli algusest.