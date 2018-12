FOTOD | Protest kooli eest: Harmi mõisakooli viimased hingetõmbed? Lausemuudatusega suletav kool sai loa maini jätkata

Harmi mõisakooli saatust on kajastanud Eesti Päevaleht varasemalt. Tallinna lähistel paikevas mõisakoolis õpib 1.-4. klassini liitklassides 17 last. Kooli saatuse teeb eriskummaliseks see, et tegemist on Kose gümnaasiumi ühe õppehoonega, mitte eraldiseisva kooliga. Seetõttu ei kaasne kooli sulgemisega muud pabermäärimist kui vaid kooli põhikirja muutmine. De facto iseseisvalt tegutseva õpipaiga sulgemiseks on Kose gümnaasiumi silmis ohtralt põhjuseid - vähe lapsi, maja tehnilised puudujäägid ning õppetöö ühtlustamise vajadus.

Harmist valmis Päevalehe/Delfi tiimil ka fotolugu, mille pealkiri osutus tänase volikogu otsuse taustal prohvetlikuks.