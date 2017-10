FOTOD | Prokurör nõuab Reiljanile rahalist karistust, vangi ta ei lähe

Villu Reiljani karistuseks Savisaare asjas küsis prokurör täna rahalist karistust. Vangi Reiljan sel juhul minema ei pea. Kohtunik teeb oma otsuse 19. oktoobril.

Villu Reiljan oli üks süüdistatavatest Edgar Savisaare korruptsiooniprotsessis. Teda süüdistati ettevõtja Vello Kunmani altkäemaksu vahendamises Savisaarele.

Augustis andis Reiljan kohtus Savisaare vastu tunnustusi ja tunnistas, et on eksinud. Seetõttu eraldati tema asi ülejäänud Savisaare kohtuprotsessist ja teine kohtu koosseis teeb tema kohta otsuse.

Süüdistaja Steven-Hristo Evestus rääkis, et etteheiteks Reiljanile on altkäemaksu vahendamine. 15. detsembril toimus Tallinna linnavalitsuses kohtumine Savisaare ja Vello Kunmani nõunik Reiljani vahel, kus Reiljan rääkis Kunmani tütre probleemist majaehitusega Nõmmel. Reiljan palus Savisaarel aidata probleemi lahendada. Reiljan lubas, et Kunman võib toetada Keskerakonda 20 000 euroga.

Karistuskokkuleppe puhul on Evestuse sõnul oluline, et Reiljan on kohtu poolt karistatud pistise võtmise eest varasemal ajal. Pistise vahendamise eest oli teo toimepanemise ajal ette nähtud rahaline karistus või kuni aasta vanglat. Eelmine vangistus jääb täitmisele pööramata, uus karistus on iseseisvalt täitmiseks.

Rahaline karistus on 350 päevamäära, st 95 eurot. Karistus 33 320 eurot. Üks päev viibitud arestimajas, seega kolme päeva võrra vähendada karistust, lõplikuks tasumisele kuuluvaks 33 030. Sundraha 750 eurot. Kahjunõuet pole esitatud.

Reiljanile kokkulepe arusaadav, ta nõustus sellega. Kokkulepe sõlmitud vabatahtlikult. Ka kaitsjad nõustusid kokkuleppega.