FOTOD | President kinnitas hommikul Kadriorus Katri Raiki ametisse

Katri Raik on tunnustatud haridusekspert. Ta on hariduselt ajaloolane ning omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis 2004. aastal. Aastatel 1999–2007 ja 2009–2015 oli Raik Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor, ta on töötanud ka haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantslerina. 2015. aastast alates töötab Katri Raik Sisekaitseakadeemia rektorina. Ta on pälvinud Aadu Luukase missioonipreemia (2012) ja valitud aasta naiseks (2013). Teda on tunnustatud Vabariigi Presidendi Valgetähe III klassi teenetemärgiga (2009). Ta on üks üliõpilaskorporatsiooni Filiae Patriae taasasutajaid.