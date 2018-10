FOTOD | President Kersti Kaljulaidist sai Lõuna-Korea ülikooli audoktor

Tiitli üleandmise tseremoonial kõneldes ütles riigipea, et haridus on tee, mis viib vabaduse ja jõukuse suunas. „Just seepärast oleme ajaloos näinud, kuidas repressiivsed režiimid on piiranud ligipääsu haridusele. Tihtipeale just tüdrukutele, sest teame hästi, et targad emad tähendavad tarku rahvaid. Kahjuks näeme ka täna maailmas, kuidas haridus ei ole kõigile noortele naistele kättesaadav,“ ütles Kaljulaid tseremoonial peetud kõnes.

Riigipea lisas, et alati tasub meenutada, kuidas asjad varem on olnud. „Paljusid neist õigustest, mida me täna võtame iseenesestmõistetavatena, ei ulatatud meile hõbekandikul, vaid on meie eelkäijate pingutuse tulemus. Tihti tuli neil selle eest maksta ka kõrget hinda,“ sõnas riigipea.

President Kaljulaid meenutas naistudengitele kõneldes ka, et kahe nädala eest asus ta kaasjuhtima ÜRO naiste ja laste tervise eest seisvat liikumist Every Woman, Every Child. „Mu soov on järgmise kahe aasta jooksul kasutada kõiki võimalusi, et suurendada teadlikkust nendest väikestest kangelastegudest, mida inimesed üle maailma iga päev selles valdkonnas teevad,“ ütles Kaljulaid ning kutsus tudengeid üles sama tegema.