Foto: Scanpix

Kersti Kaljulaid ütles enne ringsõitu Ida-Ukraina konfliktitsoonis, et soovib Donbassi külastada selleks, et oma silmaga seal toimuvat näha. Ta rõhutas, et maailm ei tohi sõja ja okupatsiooniga Ukrainas ära harjuda ega võtta seda paratamatusena.