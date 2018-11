FOTOD | President Kersti Kaljulaid osaleb legendaarsel New Yorgi maratonil

Õigemini oleks vast "kohalik" veel liiga tagasihoidlik sõna - tegu on ülisuure üritusega, kus osalejaid kohal üle maailma. "Ma ei tea, kas New Yorgi maratoni TCS New York City Marathon algataja Fred Lebow oskas 1970. aastal, kui jooks esimest korda ja 127 osalejaga toimus, aimata, et aastal 2018 on stardis ligi 60 000 jooksusõpra 125st riigist ning tegu on maailma suurima rahvaspordiüritusega," vahendab Kaljulaidi Facebooki lehekülg.

"Ilmselt mitte, aga juba toona tabas ta väga hästi ära, milles peitub maratonide maagia – "ainult vähesed asjad elus suudavad pakkuda samasugust hingevärinat ja elamust kui maraton"."