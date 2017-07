FOTOD | President Kersti Kaljulaid kohtus täna Donald Trumpiga

Varssavis toimub nn Kolme mere algatuse (Three Seas Initiative) tippkohtumine, mis toob ühise laua taha Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Austria ja Horvaatia riigipead ning erandkorras Ameerika Ühendriikide presidendi. Eesti riigipea osaleb Euroopa tuleviku teemalisel ning transpordile, taristule ja energeetikale keskenduval arutelul ning kohtub kahepoolselt Ungari presidendiga.

Kohtumise ühispilti jagas president Kersti Kaljulaid ka oma Twitteris:

USA riigipea rahvusliku julgeoleku nõuniku H.R. McMasteri sõnul peab Trump Varssavis täna suure tähtsusega ajaloolise kõne. USA riigipea kavatseb meenutada poolakate vaprust teise maailmasõja ajal, kutsudes üles samasugusele julgusele praegustel väljakutsuvatel aegadel.

Trump peab oma kõne täna Eesti aja järgi kell 14. Delfi vahendusel on võimalik seda vaadata otse.

Dismissing the Three Seas Initiative is counter-productive for Brussels https://t.co/h7sYSiAkQT pic.twitter.com/C73mGxkCmN