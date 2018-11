FOTOD | President Kersti Kaljulaid asustas Narva jõkke 200 noort tuura

"Tänase päeva kõige ebatavalisem kogemus oli 200 tuura Narva jõkke poetamine, ülejäänud päeva jooksul kohtusin inimestega siiski veest väljas," kirjutas Kaljulaid oma Facebooki lehel.

Kaljulaidi sõnul sai väikestele tuurapoegadele antud ülesanne suureks kasvada ja kümne aasta pärast Narva jõkke kudema tulla.

"Tegelikult sai tuurade jõkke viimisega osaliselt tasutud karmavõlg, sest inimtegevuse tagajärjel on kunagi jões levinud Atlandi tuur sealt looduslikult välja surnud. Meie tegevusest jäävad jäljed ja nagu täna nägime, võivad need olla ka väga positiivsed," märkis Kaljulaid.

"Tuurad on nüüd vees, aga peame edasi mõtlema ja tegutsema ka selles suunas, et siin Narva jõe koskedel ja kärestikel voolaks taas pidevalt vesi, mis pakub ka kaladele uuesti sobivaid kudemispaiku," selgitas Kaljulaid probleemi olemust ja märkis, et projekt on tegelikult pikaajalisem. Erineva vanusega tuurasid on jõkke lastud ka varem.

Tuurade taasasustamise projekti veab Eesti Loodushoiu Keskus.