FOTOD | President Kersti Kaljulaid arutas Benini kolleegiga kahe riigi koostööd

Benini president Patrice Talon külastas Eestit kahe aasta eest ning sellest ajast alates on kontaktid kahe riigi vahel olnud tihedad. Visiidil sõlmisid kahe riigi välisministeeriumid ka poliitiliste konsultatsioonide koostöömemorandumi. „See on oluline verstapost, et arutada regulaarselt meie riikide kahepoolseid suhteid, aga ka laiemalt olukorda regioonis, koostööd Aafrika Liidus ja Euroopa Liidus ning ÜROs,“ ütles president Kaljulaid.

Kohtumise peamiseks aruteluteemaks oli e-riigi arendamine. Benini ambitsioon on muutuda üheks Aafrika paremini digitaliseeritud ühiskonnaks. President Kaljulaidi sõnul on oluline, et me ei räägi enam Beninis pelgalt kontaktide loomisest või ühistest kavatsustest, vaid oleme jõudnud konkreetsete lepingute sõlmimiseni. Visiidil sõlmivad e-Riigi Akadeemia ja Cybernetica lepingu Benini X-tee arendamiseks ning GoSwift piirijärjekordade haldamise süsteemi loomiseks.